Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Montagvormittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 8,94 EUR nach oben.

Das Papier von Stellantis legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 8,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Stellantis-Aktie bei 8,97 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,97 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.531 Stellantis-Aktien.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 13,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 53,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,76 Prozent würde die Stellantis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 EUR für die Stellantis-Aktie aus.

Am 03.03.2021 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,636 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa

Stellantis-Aktie gefragt: Milliarden in US-Produktion investiert

Stellantis-Aktie steigt: Auslieferungen steigen - Erholung in Nordamerika