Nach Trumps Handelsstreit: Ripple-Kurs im Sinkflug - folgt jetzt die Trendwende? Nach Trumps Handelsstreit: Ripple-Kurs im Sinkflug - folgt jetzt die Trendwende?
Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder klar über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder klar über 24.000 Punkten
Zahlenvorlage in Sicht

Ausblick: UniCredit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

20.10.25 10:18 Uhr
Was sich Anaylsten von der kommenden UniCredit-Bilanz versprechen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
62,83 EUR 1,16 EUR 1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

UniCredit äußert sich am 21.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte UniCredit noch 1,58 EUR je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,06 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,66 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,84 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 24,74 Milliarden EUR, gegenüber 49,20 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
19.05.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
