UniCredit Aktie
Marktkap. 97,73 Mrd. EURKGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Sie habe nach den Quartalszahlen der Bank nur geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen vorgenommen, schrieb Delphine Lee am Montagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
62,75 €
|Abst. Kursziel*:
24,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
62,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,62%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|11:01
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG