UniCredit Aktie

UniCredit Aktien-Sparplan
62,59 EUR +0,04 EUR +0,06 %
STU
57,95 CHF -0,20 CHF -0,35 %
BRX
Marktkap. 97,73 Mrd. EUR

KGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6

ISIN IT0005239360

Symbol UNCFF

JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

08:01 Uhr
UniCredit Overweight
UniCredit S.p.A.
62,59 EUR 0,04 EUR 0,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Sie habe nach den Quartalszahlen der Bank nur geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen vorgenommen, schrieb Delphine Lee am Montagabend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
62,75 €		 Abst. Kursziel*:
24,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
62,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,62%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

