UniCredit Aktie

Marktkap. 101,83 Mrd. EUR

KGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6

ISIN IT0005239360

Symbol UNCFF

Goldman Sachs Group Inc.

UniCredit Buy

13:21 Uhr
UniCredit Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 84,30 Euro auf "Buy" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
84,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,28 €		 Abst. Kursziel*:
29,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,04%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

13:21 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
28.10.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.10.25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit zieht am Nachmittag an
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag fester
finanzen.net Börsianer warten auf Impulse: STOXX 50 am Nachmittag mit Verschnaufpause
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 mit Gewinnen
finanzen.net Börse Europa: Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net UniCredit Aktie News: UniCredit zeigt sich am Mittag fester
