Emittentenausfallrating

UniCredit-Aktie stabil: Fitch erhöht Rating - Commerzbank-Übernahme wäre positiv

25.09.25 11:11 Uhr
UniCredit-Aktie kaum bewegt: Commerzbank-Deal bringt noch mehr Potenzial - Fitch signalisiert Rating-Plus | finanzen.net

Fitch erhöht die Bonitätsnote für UniCredit. Das sind die Gründe für die Hochstufung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
33,09 EUR 0,86 EUR 2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
64,47 EUR -0,08 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das langfristige Emittentenausfallrating der italienischen Bank und des Commerzbank-Großaktionärs auf "A-" von "BBB+" hochgestuft. Der Ausblick sei stabil. Fitch verweist auf die kürzliche Hochstufung des Länderratings für Italien. Grundsätzlich seien die Geschäftsmöglichkeiten für Banken in dem Land besser und es bestünden geringere Risiken im italienischen Bankensystem auf lange Sicht.

Wer­bung

Die Konsolidierung des kürzlich erworbenen 29,9-Prozent-Anteils an der Commerzbank habe keine unmittelbaren Auswirkungen auf UniCredit, so Fitch weiter. Sollte eine vollständige Übernahme, die in Deutschland weiterhin mit erheblichen Hürden verbunden sei, wahrscheinlich werden, würden die Auswirkungen auf das Rating unter Berücksichtigung der Bedingungen der Transaktion und der Auswirkungen auf das Kreditprofil bewertet werden.

"Wir glauben, dass eine Übernahme langfristig positive Auswirkungen auf das Rating von UniCredit haben könnte, wenn die Ausführungsrisiken und der Umstrukturierungsprozess gut gemanagt werden und die Kapitalkennzahlen des fusionierten Unternehmens solide bleiben", ergänzt Fitch.

In Mailand zeigen sich UniCredit-Aktien am Donnerstag bei 64,31 Euro kaum verändert.

DOW JONES

