UniCredit Aktie

65,96 EUR -0,90 EUR -1,35 %
STU
66,51 EUR +0,42 EUR +0,64 %
GVIE
Marktkap. 102,87 Mrd. EUR

KGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6

ISIN IT0005239360

Symbol UNCFF

Morgan Stanley

UniCredit Equal-weight

12:06 Uhr
UniCredit Equal-weight
UniCredit S.p.A.
65,96 EUR -0,90 EUR -1,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Unicredit von 64 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent an. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit Equal-weight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Morgan Stanley		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Equal-weight		 Kurs*:
66,51 €		 Abst. Kursziel*:
11,26%
Rating vorher:
Equal-weight		 Kurs aktuell:
65,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,19%
Analyst Name:
Alvaro Serrano 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UniCredit S.p.A.

12:06 UniCredit Equal-weight Morgan Stanley
27.08.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.07.25 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
24.07.25 UniCredit Overweight Barclays Capital
24.07.25 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

