UniCredit Aktie
Marktkap. 102,87 Mrd. EURKGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Equal-weight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Unicredit von 64 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent an. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Annto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Equal-weight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Morgan Stanley
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Equal-weight
|Kurs*:
66,51 €
|Abst. Kursziel*:
11,26%
|Rating vorher:
Equal-weight
|Kurs aktuell:
65,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,19%
|
Analyst Name:
Alvaro Serrano
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
70,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|12:06
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|24.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
