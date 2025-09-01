Morgan Stanley

UniCredit Equal-weight

12:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Unicredit von 64 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent an. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:32 / GMT

