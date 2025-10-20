DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Lufthansa erwägt massive Kürzung innerdeutscher Flüge -- Airbus erhält Großauftrag von IndiGo -- L'Oreal & Kering im Fokus
BVB verliert gegen Bayern. US-Autoindustrie: Trump verlängert Zollvergünstigungen. China und USA wollen bald neue Handelsgespräche aufnehmen. Mercedes-Motorsportchef Wolff sieht großen Schub durch Apple-Formel-1-Deal. Merz plädiert für zentrale europäische Börse. S&P stuft Frankreichs Kreditwürdigkeit herab. Trump trifft Selenskyj: Offene Fragen zu Tomahawk-Waffen.
Marktentwicklung
Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Montag gute Stimmung.
Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,8 Prozent höher bei 24.031 Punkten.
Auch der TecDAX legt vorbörslich kräftig zu und gewinnt 1,1 Prozent auf 3.697 Punkte.
Für Zuversicht unter den Anlegern sorgen Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Rückenwind kommt zudem aus Japan, wo sich eine Koalition abzeichnet.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
An Europas Börsen greifen die Anleger am Montag voraussictlich zu.
Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der EURO STOXX 50 0,8 Prozent im Plus bei 5.655 Zählern.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die US-Börsen tendierten am letzten Handelstag vor dem Wochenende leicht nach oben.
Der Dow Jones beendete den Freitagshandel 0,52 Prozent höher auf 46.190,61 Zählern.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte eine ähnliche Entwicklung und legte um 0,52 Prozent auf 22.679,97 Punkte zu.
Die Furcht vor einer Bankenkrise in den USA, die anfangs die Kurse noch belastet hatte, wich neuer Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits mit China. Als Grund für die Erholung nannten Teilnehmer Aussagen von US-Präsident Donald Trump, die darauf hindeuteten, dass sein geplantes Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping später in diesem Monat doch stattfinden könnte. Trump sagte dem Sender Fox News, dass die derzeitige Zollsituation zwischen den USA und China "nicht aufrechtzuerhalten" sei, und deutete an, dass die derzeitigen Abgaben auf importierte Waren aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gesenkt werden könnten.
Dies drängte die Ängste über die Kreditqualität und eine mögliche Bankenkrise in den USA weitgehend in den Hintergrund. Ausgangspunkt waren die beiden Regionalbanken Zions Bancorp und Western Alliance, deren Aussagen über faule Kredite bereits am Vortag besonders Finanzwerte belastet hatten. Marktbeobachter fühlten sich an den Kollaps der Silicon Valley Bank und die darauf folgende Krise der Credit Suisse erinnert.
Die Börsen in Fernost weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.
In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:55 Uhr) einen Gewinn von 3,14 Prozent bei 49.077,04 Punkten und erreicht zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch. Nach Fortschritten bei Koalitionsverhandlungen wächst die Chance, dass Sanae Takaichi Premierministerin Japans werden wird. Sie gilt als fiskalische Taube, deshalb wird erwartet, dass sie die Staatsausgaben erhöhen und sich gegen weitere Zinserhöhungen durch die Bank of Japan aussprechen wird.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite unterdessen um 0,62 Prozent auf 3.863,60 Zähler.
Der Hang Seng in Hongkong legt um 2,31 Prozent auf 25.829,32 Einheiten zu.
Für gute Stimmung sorgt an den Börsen, dass Donald Trump einen Handelskrieg mit China als "nicht tragbar" bezeichnet hat. US-Präsident avisierte für die kommenden Wochen Gespräche auf hoher Ebene mit Peking.
Top Themen
News-Ticker
So bewegen sich Gold & Co. heute(10:13 Uhr)
American Express nach Quartalszahlen gefragt(20:25 Uhr)
Darum stoppen die Ölpreise ihre Verlusten(15:42 Uhr)
Merck-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung(13:22 Uhr)
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag(13:17 Uhr)