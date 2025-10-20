DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Lufthansa erwägt massive Kürzung innerdeutscher Flüge -- Airbus erhält Großauftrag von IndiGo -- L'Oreal & Kering im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Montag gute Stimmung. Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,8 Prozent höher bei 24.031 Punkten.

Auch der TecDAX legt vorbörslich kräftig zu und gewinnt 1,1 Prozent auf 3.697 Punkte. Für Zuversicht unter den Anlegern sorgen Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Rückenwind kommt zudem aus Japan, wo sich eine Koalition abzeichnet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Börsen greifen die Anleger am Montag voraussictlich zu. Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der EURO STOXX 50 0,8 Prozent im Plus bei 5.655 Zählern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen tendierten am letzten Handelstag vor dem Wochenende leicht nach oben. Der Dow Jones beendete den Freitagshandel 0,52 Prozent höher auf 46.190,61 Zählern.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte eine ähnliche Entwicklung und legte um 0,52 Prozent auf 22.679,97 Punkte zu. Die Furcht vor einer Bankenkrise in den USA, die anfangs die Kurse noch belastet hatte, wich neuer Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits mit China. Als Grund für die Erholung nannten Teilnehmer Aussagen von US-Präsident Donald Trump , die darauf hindeuteten, dass sein geplantes Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping später in diesem Monat doch stattfinden könnte. Trump sagte dem Sender Fox News, dass die derzeitige Zollsituation zwischen den USA und China "nicht aufrechtzuerhalten" sei, und deutete an, dass die derzeitigen Abgaben auf importierte Waren aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gesenkt werden könnten. Dies drängte die Ängste über die Kreditqualität und eine mögliche Bankenkrise in den USA weitgehend in den Hintergrund. Ausgangspunkt waren die beiden Regionalbanken Zions Bancorp und Western Alliance, deren Aussagen über faule Kredite bereits am Vortag besonders Finanzwerte belastet hatten. Marktbeobachter fühlten sich an den Kollaps der Silicon Valley Bank und die darauf folgende Krise der Credit Suisse erinnert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken