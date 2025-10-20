DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto15,05 +1,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1666 ±0,0%Öl60,78 -0,9%Gold4.234 -0,4%
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Lufthansa erwägt massive Kürzung innerdeutscher Flüge -- Airbus erhält Großauftrag von IndiGo -- L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell in good news"? DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell in good news"?
DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Lufthansa erwägt massive Kürzung innerdeutscher Flüge -- Airbus erhält Großauftrag von IndiGo -- L'Oreal & Kering im Fokus

aktualisiert 20.10.25 08:23 Uhr

BVB verliert gegen Bayern. US-Autoindustrie: Trump verlängert Zollvergünstigungen. China und USA wollen bald neue Handelsgespräche aufnehmen. Mercedes-Motorsportchef Wolff sieht großen Schub durch Apple-Formel-1-Deal. Merz plädiert für zentrale europäische Börse. S&P stuft Frankreichs Kreditwürdigkeit herab. Trump trifft Selenskyj: Offene Fragen zu Tomahawk-Waffen.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Montag gute Stimmung.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,8 Prozent höher bei 24.031 Punkten.
Auch der TecDAX legt vorbörslich kräftig zu und gewinnt 1,1 Prozent auf 3.697 Punkte.

Für Zuversicht unter den Anlegern sorgen Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Rückenwind kommt zudem aus Japan, wo sich eine Koalition abzeichnet.

Top Themen

DroneShield-Aktie fällt trotz phänomenaler Zahlen - "Sell in good news"?
DroneShieldUS-AutobauerLufthansaAppleKeringTeslaStandard Lithium

Börsenchronik

17.10.25US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
16.10.25Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
15.10.25Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow letztlich knapp im Minus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
14.10.25Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
13.10.25Entspannung nach Trumps Zolldrohung: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich erholt -- D-Wave Quantum, HENSOLDT, NVIDIA, DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
