DAX23.901 -1,5%Est505.616 -0,7%MSCI World4.285 -0,2%Top 10 Crypto14,47 -3,1%Nas22.571 ±0,0%Bitcoin90.804 -1,7%Euro1,1672 -0,2%Öl61,10 +0,1%Gold4.267 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street startet uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, AIXTRON, European Lithium, Gold, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Darum stoppen die Ölpreise ihre Verlusten Darum stoppen die Ölpreise ihre Verlusten
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Handelskonflikt

Kursrutsch bei Bitcoin: Tiefster Stand seit Juni unterschritten

17.10.25 15:40 Uhr
Bitcoin sackt ab: Sechsmonatstief erreicht | finanzen.net

Der Bitcoin ist am Freitag auf den tiefsten Stand sei Juni gefallen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
83.904,0991 CHF -1.697,2120 CHF -1,98%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
90.804,2185 EUR -1.594,2655 EUR -1,73%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
79.055,6502 GBP -1.343,7088 GBP -1,67%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
15.939.391,2222 JPY -289.405,3086 JPY -1,78%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
105.974,7102 USD -2.124,5415 USD -1,97%
Charts|News

Zeitweise sank der Kurs der wichtigsten Digitalwährung bis auf 103.530 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Bitcoin noch mehr als 109.000 Dollar gekostet. Zuletzt erholte er sich geringfügig und kostete gut 105.000 Dollar.

Der Bitcoin gab im Vergleich zum Wochenstart deutlich nach. Da hatte er noch über 115.000 Dollar gekostet. Am Montag der vergangenen Woche hatte die Digitalwährung einen Rekordstand von 126.000 Dollar erreicht.

Im Gegensatz zum Gold leidet der Bitcoin unter der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten. Vor allem der verschärfte Handelskonflikt zwischen China und den USA hat ihn zuletzt belastet. Auch die jüngsten Probleme bei Regionalbanken der USA stützten den Bitcoin nicht, sondern belasteten ihn. Der Goldpreis eilt hingegen von einem Rekord zum anderen.

"Die gegensätzliche Kursdynamik verdeutlicht die unterschiedliche Marktwahrnehmung beider Anlageklassen in Zeiten globaler Unsicherheiten", kommentierte Timo Emden, Analyst bei Emden Research. "Viele Marktteilnehmer blicken in diesen Tagen neidisch auf das gelbe Edelmetall, welches sich als 'Fluchthafen' in geopolitisch und wirtschaftlich unsicheren Zeiten auszeichnet." Emden sieht den Bitcoin in einer "Phase der Orientierungslosigkeit" gefangen. "Sollte der Abwärtstrend anhalten, droht ein Rutsch unter die psychologisch wichtige 100.000-Dollar-Marke."

/jsl/jkr/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Godlikeart / Shutterstock.com