Marktbericht zu Rohstoffen

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend

20.10.25 20:43 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.360,55 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 2,60 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.249,98 US-Dollar stand.

Nach 51,91 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Montagabend um 0,73 Prozent auf 52,29 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 3,05 Prozent auf 1.654,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.605,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,01 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 20:40 Uhr auf 1.507,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.492,50 US-Dollar lag.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,52 Prozent auf 61,02 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 61,29 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,66 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 20:30 Uhr auf 57,22 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 57,54 US-Dollar lag.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,64 US-Dollar am Vortag auf 0,64 US-Dollar nach unten (--0,16 Prozent).

Zudem gewinnt der Haferpreis am Montagabend hinzu. Um 1,69 Prozent auf 3,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 2,95 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 19:30 Uhr steht ein Plus von 2,13 Prozent auf 4,05 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 3,97 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Montagabend hinzu. Um 0,58 Prozent auf 2,42 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,40 US-Dollar.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,24 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,23 US-Dollar).

Nach 3,72 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Montagabend um 0,27 Prozent auf 3,73 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:59 Uhr notiert der Orangensaftpreis 1,96 Prozent stärker bei 1,87 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1,83 US-Dollar.

Nach 10,20 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Montagabend um 1,15 Prozent auf 10,33 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 1,35 Prozent auf 284,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 281,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,41 Prozent auf 0,51 US-Dollar, nach 0,51 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:00 Uhr auf. Es geht 1,55 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,16 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,01 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 13,40 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Mageres Schwein Preis um -0,12 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,82 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Milchpreis kaum vom Fleck. Nach 16,98 US-Dollar am Vortag, tendiert der Milchpreis um 20:29 Uhr bei 17,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Heizölpreis bergauf. Der Heizölpreis steigt 0,46 Prozent auf 57,85 US-Dollar, nach 57,59 US-Dollar am Vortag.

Daneben sinkt der Reispreis um -1,55 Prozent auf 10,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 10,62 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -2,77 Prozent auf 614,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 634,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

