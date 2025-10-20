DAX24.127 +1,2%Est505.649 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,22 +2,4%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.205 +2,2%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,88 -0,8%Gold4.279 +0,7%
Aktien von 1&1 und United Internet im Aufwind - Telefonica-Pläne beflügeln

20.10.25 12:30 Uhr
Aktienrally bei 1&1 und United Internet: Telefonica-Pläne befeuern die Kurse

Die Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 sind am Montag auf Jahreshöchststände geklettert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
21,60 EUR 1,88 EUR 9,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Telefonica S.A.
4,60 EUR 0,08 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
29,10 EUR 1,90 EUR 6,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dabei kosteten beide mit etwa 7 Prozent Kursplus so viel, wie seit 2022 nicht mehr. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie via XETRA zeitweise um 7,11 Prozent aufwärts auf 21,40 Euro. Die Papiere von United Internet zogen zuletzt um 6,77 Prozent auf 28,72 Euro an. Die Papiere von Telefonica steigen im EURONEXT-Handel derweil um 1,22 Prozent auf 4,563 Euro. Für Auftrieb sorgten Spekulationen über die Pläne der spanischen Telefonica nach einem Bericht im "Handelsblatt".



In Madrid werde langfristig sogar eine Übernahme von 1&1 erwogen, zitierte das Blatt zwei Insider. Die Gespräche zwischen den Unternehmen befänden sich in einem frühen Stadium, hieß es. Ein Scheitern der Pläne werde nicht ausgeschlossen. Ein Sprecher von United Internet wollte sich im "Handelsblatt" nicht zu Gesprächen mit Telefonica äußern. Der Aufbau eines eigenen Netzes von 1&1 komme aber voran. Telefonica wollte sich dem Bericht zufolge zu den Informationen nicht äußern.

Einem Experten zufolge würde eine Übernahme von 1&1 für die Spanier durchaus Sinn machen - anders als eine Beteiligung an United Internet. Telefonica habe mit Übernahmen in Deutschland allerdings durchwachsene Erfolge erzielt, wenn man an Telefonica Deutschland denke. Und angesichts des hohen Schuldenstands dürften Befürchtung einer nötigen Kapitalerhöhung laut werden.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

