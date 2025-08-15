United Internet Aktie
Marktkap. 4,63 Mrd. EURDiv. Rendite 2,55%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
United Internet Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat United Internet beim fairen Aktienwert von 31 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Aktienkurs habe deutlich unter den Problemen der Tochter 1&1 beim Mobilfunknetz-Aufbau gelitten und preise immer noch einen übertrieben hohen Konglomeratsabschlag ein, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag in seiner Einschätzung. Für 1&1 werde 2025 ein Übergangsjahr. Derweil stelle die Webhoster-Tochter Ionos ein Rekordergebnis in Aussicht und wolle weiter wachsen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Internet Kaufen
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
26,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
27,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Internet AG
|14:11
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:11
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:11
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.23
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.19
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.15
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|09.09.15
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|20.08.15
|United Internet Reduce
|Kepler Cheuvreux
|28.04.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.06.24
|United Internet Neutral
|UBS AG