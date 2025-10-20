DAX24.130 +1,3%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,22 +2,4%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.205 +2,2%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,88 -0,8%Gold4.279 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Beyond Meat A2N7XQ Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job. Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Analystenstimme

Wasserstoff-Hype intakt: Plug Power-Aktie setzt Börsenrally fort

20.10.25 12:26 Uhr
Wasserstoff-Hype hält an: Aktie von Plug Power rast an der NASDAQ nach oben | finanzen.net

Der Kursrutsch am Freitag war offenbar nur eine Momentaufnahme für die Plug Power-Aktie. Was den Anteilsschein anspringen lässt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
3,12 EUR 0,22 EUR 7,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TD Cowen hebt Kursziel von 3,00 auf 4,50 US-Dollar an
• "Buy"-Rating bestätigt
• Andere Analysten weniger euzphorisch

Wer­bung

Vorbörslich legt die Plug Power-Aktie an der NASDAQ rund 8,24 Prozent auf 3,68 US-Dollar zu. Dabei profitiert der Anteilsschein von einer positiven Analystenstimme.

TD Cowen hebt Kursziel deutlich

TD Cowen hat am Freitag das Kursziel für die Aktie von Plug Power von 3,00 auf 4,50 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Die Anhebung des Kursziels folgt Investing zufolge auf Treffen, die TD Cowen-Analyst Jeffrey Osborne diese Woche mit Paul Middleton, dem Finanzvorstand von Plug Power, und Roberto Friedlander, dem Vertreter für Investor Relations, in Toronto und Montreal abhielt. Im Rahmen dieser Gespräche betonte das Management von Plug Power seine Strategie, die Profitabilität durch Kostensenkungsinitiativen, die Skalierung des Geschäftsbetriebs und Preisanpassungen zu erreichen.

Wer­bung

Das Unternehmen identifizierte Elektrolyseure und das Volumen im Bereich Materialtransport als wesentliche Wachstumstreiber. Dabei stellt die Pipeline im Elektrolyseur-Geschäft die vielversprechendste kurzfristige Wachstumschance dar.

Andere Analysten weniger optimistisch

Doch nicht alle Experten zeigen sich für die Aktie von Plug Power, die im bisherigen Jahresverlauf bereits fast 60 Prozent an Wert gewonnen hat, so zuversichtlich. Auf TipRanks zeigt sich ein gemischtes Bild: Von 17 Ratings lauten nur fünf auf Buy, immerhin zehn Analysten halten die Plug Power-Aktie für haltenswert, während zwei Experten zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,91 PUS-Dollar und damit deutlich unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Plug Power profitiert grundsätzlich vom langfristigen Trend zur Wasserstoffwirtschaft und wird in den USA politisch unterstützt. Allerdings ist der Markt für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Werte aktuell extrem sensibel für Stimmungswechsel und Nachrichteneinflüsse, was zu teils überdurchschnittlichen Kursschwankungen führt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen