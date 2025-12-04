Alphabet-Aktie in Rot: EU holt Stellungnahmen zu Googles Maßnahmenpaket ein
Die Europäische Kommission hat um Stellungnahmen zu den Abhilfemaßnahmen gebeten, die die Alphabet-Tochtergesellschaft Google ihr nach der Verhängung einer Kartellstrafe in Höhe von 2,95 Milliarden Euro angeboten hat.
Werte in diesem Artikel
Die Kommission hatte Google wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung im Bereich der Werbetechnologie mit der Strafe belegt.
Im vergangenen Monat legte der US-Konzern der Brüsseler Behörde Abhilfemaßnahmen vor, will aber keine Teile seines Geschäfts verkaufen. Auch wenn die EU-Kommission zuvor erklärt hatte, dies sei ihrer Meinung nach der einzige Weg, um die festgestellten Probleme zu lösen.
"Um die Bewertung durchzuführen, sammelt die Kommission weitere Informationen und Rückmeldungen von rund 200 Dritten und relevanten Interessengruppen auf der Grundlage einer nicht vertraulichen Fassung des von Google vorgeschlagenen Compliance-Plans", teilte die Kommission mit.
Im Rahmen des Maßnahmenpakets bot Google unter anderem Verlagen an, bei der Nutzung der Google Ad Manager-Plattform unterschiedliche Mindestpreise für verschiedene Bieter festzulegen und die Interoperabilität zwischen seinen eigenen Tools und Produkten anderer Unternehmen zu verbessern. Nach Ansicht des Konzerns trägt sein Angebot der Entscheidung der Kommission vollständig Rechnung, ohne dass es zu einer Aufspaltung komme.
Im Handel an der NASDAQ zeigt sich die Alphabet-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,01 Prozent tiefer bei 317,38 US-Dollar.
Von Edith Hancock
DOW JONES
Bildquellen: rvlsoft / Shutterstock.com, Denis Linine / Shutterstock.com
