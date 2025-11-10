Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von United Internet.
Werte in diesem Artikel
United Internet präsentiert in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,206 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 6,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 EUR erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll United Internet nach der Prognose von 1 Analyst 1,61 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,57 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,29 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,280 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 6,47 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 6,33 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Analysen zu United Internet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
