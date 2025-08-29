United Internet-Aktie auf Hoch seit Juni 2022
Die Aktien von United Internet haben am Montag ihren Höhenflug fortgesetzt.
Während die UBS ihr Kursziel auf weiterhin vielversprechende 33,40 Euro erhöhte, bewegte sich der Kurs des Mobilfunk- und Internetkonzerns via XETRA zuletzt mit 3,4 Prozent im Plus bei 28,24 Euro. Sie erreichten damit das höchste Niveau seit Juni 2022. Das Jahresplus ist mittlerweile auf 80 Prozent angewachsen.
Das alte Kursziel des UBS-Analysten Polo Tang von 28,90 Euro hatten die United-Internet-Aktien zuletzt fast erreicht. Er sieht aber noch mehr Luft nach oben und begründete dies mit detaillierten Auswertungen der Töchter 1&1 und IONOS, deren gemeinsamer Beteiligungswert jenen des Gesamtkonzerns um mehr als zwei Milliarden Euro übersteige. Trotz der Kursrally werde also für den Firmenkern immer noch ein negativer Wert eingepreist.
Durch eine vereinfachte Konzernstruktur könne außerdem ein Konglomeratsabschlag entfernt werden, ergänzte der Experte. United Internet ist gerade dabei, seinen Anteil an 1&1 auf bis zu 90 Prozent zu erhöhen. Unter diesen Umständen hatte 1&1 vor einigen Wochen seinen Platz im SDAX verloren. Die Aktien von 1&1 und Ionos bewegten sich am Montag nur knapp im Plus.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
