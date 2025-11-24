United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Nachmittag kräftig

So entwickelt sich United Internet

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 5,8 Prozent.

Das Papier von United Internet konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,8 Prozent auf 25,50 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 25,50 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.613 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,32 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 42,82 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,488 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,90 EUR an.

Am 11.11.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,28 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.04.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,33 EUR fest.

