ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt United Internet auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

24.11.25 13:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
25,02 EUR 0,22 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MWB Research hat United Internet bei einem unveränderten Kursziel von 28 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Thomas Wissler begründete seine Kaufempfehlung am Montag mit der jüngsten unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien. Der Versatel-Deal mit der Tochter 1&1 setze ein Ausrufezeichen hinter die Bewertung des Segments, verschlanke die Konzernstruktur und verbessere die Transparenz. Nach der jüngsten Kursschwäche sei dies ein Einstiegssignal./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Internet AG

28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

