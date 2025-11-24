DAX23.290 +0,9%Est505.534 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -0,7%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,04 -0,8%Gold4.071 +0,1%
United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag auf grünem Terrain

24.11.25 09:25 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 24,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
25,02 EUR 0,22 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,1 Prozent auf 24,60 EUR. Bei 24,64 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 24,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.866 United Internet-Aktien.

Bei 29,32 EUR markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 19,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 40,73 Prozent wieder erreichen.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,488 EUR belaufen. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 33,90 EUR.

Am 11.11.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,63 Prozent auf 1,28 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.04.2026 veröffentlicht.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

DatumRatingAnalyst
09:06United Internet BuyUBS AG
12.11.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
