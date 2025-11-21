United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 24,06 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 24,06 EUR. Bei 24,26 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.633 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 29,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,86 Prozent. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,40 Prozent.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,488 EUR je United Internet-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,97 EUR für die United Internet-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 11.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,28 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte United Internet am 01.04.2026 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,33 EUR je Aktie.

