United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 23,72 EUR.
Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 23,72 EUR ab. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,72 EUR ab. Bei 24,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5.447 United Internet-Aktien den Besitzer.
Bei 29,32 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,61 Prozent. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,53 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,488 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,97 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 11.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,28 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 01.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,33 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren angefallen
Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen
Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
