Fokus auf Aktienkurs

United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

20.11.25 09:23 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 23,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
23,96 EUR 0,70 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 23,72 EUR ab. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,72 EUR ab. Bei 24,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5.447 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 29,32 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,61 Prozent. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,53 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,488 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 11.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,28 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 01.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,33 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
