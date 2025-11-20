United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Mittag fester
Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 24,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 24,00 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 72.844 United Internet-Aktien umgesetzt.
Bei 29,32 EUR markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 18,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.
United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,488 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,97 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 11.11.2025. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,28 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 18,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die United Internet-Bilanz für Q4 2025 wird am 01.04.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,33 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren angefallen
Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen
Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu United Internet AG
Analysen zu United Internet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.06.2024
|United Internet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.2023
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.2019
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|09.09.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|20.08.2015
|United Internet Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen