United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 24,00 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 24,00 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 72.844 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 29,32 EUR markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 18,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,488 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,97 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 11.11.2025. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,28 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 18,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2025 wird am 01.04.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,33 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

