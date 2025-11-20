DAX23.494 +1,4%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.071 +2,3%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,12 +0,7%Gold4.081 +0,1%
Kursverlauf

United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Abschlägen

20.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
23,96 EUR 0,70 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 23,90 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 23,68 EUR. Bei 24,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.587 United Internet-Aktien.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 22,68 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 39,00 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,488 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,97 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 11.11.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,63 Prozent auf 1,28 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,57 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.04.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
