So entwickelt sich United Internet

United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit stabiler Tendenz

21.11.25 12:04 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Anleger zeigten sich zuletzt bei der United Internet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 24,02 EUR.

United Internet AG
23,66 EUR -0,30 EUR -1,25%
Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:35 Uhr bei 24,02 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 24,26 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,54 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 23,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.285 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,32 EUR) erklomm das Papier am 21.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 22,06 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Mit Abgaben von 39,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,488 EUR je United Internet-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,97 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,28 Mrd. EUR – eine Minderung von 18,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte United Internet am 01.04.2026 vorlegen.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
