United Internet Aktie News: United Internet am Mittag gefragt

Die Aktie von United Internet zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 25,02 EUR zu.

Das Papier von United Internet legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 25,02 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,16 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,30 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 43.720 Aktien.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,73 Prozent.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,488 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,90 EUR angegeben.

United Internet ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,28 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.04.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

