Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Allianz-Aktie mit Buy

24.11.25 14:04 Uhr
Warum Anleger jetzt auf die Allianz-Aktie blicken sollten: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat gesprochen | finanzen.net

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Michael Christodoulou hat eine gründliche Analyse des Allianz-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
360,90 EUR -4,00 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Aktien europäischer Banken und Versicherer hätten in den vergangenen Jahren sowohl auf dem Kontinent als auch im weltweiten Vergleich sehr gut abgeschnitten, schrieb Michael Christodoulou am Freitagabend. Die Bewertungen seien inzwischen zurück auf dem Niveau von Ende 2021. Der Experte sieht allerdings weiteres Potenzial angesichts anhaltender, wenn auch langsamerer Gewinnsteigerungen und starker Solvabilitätsquoten, die hohe Dividenden versprächen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Allianz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:46 Uhr um 0,5 Prozent auf 361,40 EUR nach. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 19,26 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 98.030 Allianz-Aktien. Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 27,4 Prozent zu Buche. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

