Allianz Aktie News: Allianz legt am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 367,20 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 368,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 362,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 158.945 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 380,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,57 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 285,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 28,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,95 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 365,29 EUR aus.

Allianz veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 6,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,54 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 42,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 28,20 EUR im Jahr 2025 aus.

