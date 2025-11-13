Allianz Aktie
Marktkap. 139,32 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Philip Kett äußerte sich am Freitag überzeugt von den Resultaten: Der operative Gewinn liege in allen Bereichen leicht über der Markterwartung./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Hold
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
371,00 €
|Abst. Kursziel*:
-12,40%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
369,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,95%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
361,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|09:26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|09:26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.