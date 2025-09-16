Allianz Aktie
Marktkap. 133,76 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Die drei größten Ertragstreiber des Versicherers seien stärker als ursprünglich von ihm angenommen, fasste Michael Huttner seine wichtigsten Erkenntnisse aus dem Treffen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zusammen. Dabei gehe es um eine effizientere Kapitalallokation auf Ebene der Ländergesellschaften, das Wachstum im Lebensversicherungsgeschäft sowie um das Ziel, die Schaden-Kosten-Quote in der Nicht-Lebensversicherung zu senken. Diese Treiber dürften auch über den aktuellen Dreijahresplan 2025?2027 hinaus für weiteres Ertragswachstum sorgen./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Buy
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
431,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
346,60 €
|Abst. Kursziel*:
24,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
346,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,39%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
361,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|11:26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.