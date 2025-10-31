DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.651 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

XETRA-SCHLUSS/DAX beendet maue Börsenwoche unter 24.000er Marke

31.10.25 17:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
348,70 EUR -7,30 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
26,83 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
247,40 EUR -3,80 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KION GROUP AG
61,30 EUR 3,90 EUR 6,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
537,20 EUR -8,00 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Talanx AG
106,10 EUR -0,90 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach einem insgesamt mauen Wochenverlauf hat der DAX am Freitag die 24.000er Marke nicht mehr halten können. Der deutsche Leitindex verlor zum Monatsultimo 0,7 Prozent auf 29.958 Punkte und schloss erstmal seit knapp zwei Wochen wieder unter der runden Marke.

Wer­bung

In der Breite fehlten frische Impulse. Der Anstieg der EU-Verbraucherpreise im Oktober von 2,1 Prozent fiel exakt wie erwartet aus und damit nah am Ziel der EZB, die tags zuvor gerade erst die Leitzinsen bestätigt hatte. Etwas bremsend wirkte nach, dass die US-Notenbank den Zinssenkungshoffnungen für Dezember unter der Woche einen Dämpfer verliehen hatte. Dazu kamen aus China schwache Konjunkturdaten.

Schwach im Markt lagen Aktien von Versicherern, was angesichts von deren Gewicht für Druck auf den DAX sorgte. Im DAX verloren Allianz 2,2 Prozent, Hannover Rück und Munich Re je 2,0 Prozent. Im MDAX verbilligten sich Talanx um 2,0 Prozent.

Im Handel wurden schwach ankommende Geschäftszahlen der französischen Scor als Belastungsfaktor ausgemacht, worauf europaweit Versicherungstitel abgegeben worden seien. Unter anderem hieß es, Scor habe vor allem davon profitiert, dass es weniger Naturkatastrophen gegeben habe. Auch mit Blick auf die aktuellen Verwüstungsspuren von Hurrikan Melissa in der Karibik dürfte das einige Anleger verunsichert haben.

Wer­bung

Autoaktien gaben leicht nach um bis zu 0,8 Prozent. Der Autozulieferer ZF teilte mit, wegen der die Branche belastenden Lieferengpässe des Chipherstellers Nexperia Kurzarbeit an einzelnen Standorten vorzubereiten.

Die Bayer-Aktie stieg um 0,3 Prozent. Sie war im späten Geschäft am Vortag plötzlich unter Druck geraten und hatte 2,5 Prozent eingebüßt. Marktteilnehmer vermuteten dahinter ein Gerichtsurteil in den USA, das zu Ungunsten von Bayer ausfiel. Bayer selbst hatte darüber kurz nach Handelsende am Donnerstag informiert. Ein US-Berufungsgericht hat eine erstinstanzliche Entscheidung wieder aufgehoben, in der Bayer von Schadenersatz und Strafschadenersatz in Höhe von insgesamt 185 Millionen Dollar freigesprochen worden war.

Der Schmierstoffhersteller Fuchs verdiente dank einer etwas besseren Entwicklung in Asien und Amerika im dritten Quartal bei nahezu stabilen Umsätzen überraschend mehr als von Analysten erwartet. Den im Sommer Jahr gesenkten Ausblick bekräftigte das Unternehmen. Die Aktie verteuerte sich um 1,2 Prozent.

Wer­bung

Kion, die am Vortag noch verhalten positiv auf den Geschäftsbericht reagiert hatten, legten stark um 6,9 Prozent zu. Für den Gabelstaplerhersteller und Anbieter von Lagerautomatisierung gab es positive Analystenkommentare. Die LBBW erhöht die Empfehlung auf Kaufen und sprach von einem soliden Quartal. Die Absatzmärkte erholten sich und die Restrukturierung komme voran. Von der Deutschen Bank und der UBS kamen höhere Kursziele für Kion.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.958,30 -0,7% +21,1%

DAX-Future 24.021,00 -0,8% +18,6%

XDAX 23.940,91 -0,8% +21,6%

MDAX 29.751,62 -0,4% +16,8%

TecDAX 3.629,18 -0,6% +6,8%

SDAX 16.731,99 -0,7% +22,9%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,41 +2

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 9 31 0 1.383,2 42,6 3.295,0 53,9

MDAX 19 30 1 325,1 16,6 600,3 32,6

TecDAX 9 21 0 581,4 11,7 937,5 23,3

SDAX 17 48 5 59,5 4,3 109,1 7,1

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 12:48 ET (16:48 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
10:31Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:31Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen