Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 348,00 EUR nach.

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 348,00 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 347,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 354,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 203.733 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,28 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (281,80 EUR). Mit Abgaben von 19,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,80 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 361,43 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 54,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 89,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

