Allianz Aktie
Marktkap. 140,86 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Hold
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
363,10 €
|Abst. Kursziel*:
-10,49%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
362,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,37%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
359,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|14:26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|23.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|02.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|19.02.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.