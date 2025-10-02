Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel im Plus

Kursentwicklung

Das macht der NASDAQ 100 aktuell.

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,09 Prozent auf 24.823,16 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,535 Prozent fester bei 24.933,49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24.800,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.798,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.944,75 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,788 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 02.09.2025, den Wert von 23.231,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22.641,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.10.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19.802,58 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 18,34 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24.944,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,17 Prozent auf 349,13 USD), ASML (+ 2,72 Prozent auf 1.030,52 USD), ON Semiconductor (+ 2,11 Prozent auf 49,37 USD), Lam Research (+ 1,98 Prozent auf 145,62 USD) und Enphase Energy (+ 1,95 Prozent auf 37,73 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-2,14 Prozent auf 689,01 USD), Netflix (-1,70 Prozent auf 1.151,03 USD), Comcast (-1,29 Prozent auf 30,54 USD), Airbnb (-1,26 Prozent auf 120,78 USD) und O Reilly Automotive (-1,13 Prozent auf 104,49 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.941.440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,861 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,09 Prozent.

