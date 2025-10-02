DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.936 ±0,0%Euro1,1743 +0,1%Öl65,52 +0,2%Gold3.873 +0,2%
DAX vor starker Eröffnung -- Asiens Börsen ziehen an -- VW mit durchwachsenem US-Absatz im dritten Quartal -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- Nordex, BVB im Fokus
aktualisiert 02.10.25 08:02 Uhr

Conti kämpft weiterhin mit gedämpfter Nachfrage. BASF prüft strategische Optionen für sein Futtermittel-Enzymgeschäft. 'Shutdown'-Streit: Trump-Regierung nimmt New York ins Visier. Start neuer US-Pharmazölle offenbar doch erst später. grenke verzeichnet im dritten Quartal mehr Neugeschäft. Ströer X greift nach Amevida.

Der deutsche Leitindex könnte am Donnerstag sein Juli-Hoch wieder ins Visier nehmen.

Der DAX zieht rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt um 0,65 Prozent an auf 24.270,50 Punkte.
Daneben dürfte auch der TecDAX klar höher in den Tag starten.

Nach dem kräftigen Wochenmitte-Schub deutet sich für den DAX am Donnerstag eine Fortsetzung der Gewinne an. Damit steuert der Index auf sein Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten zu. Vorher gilt es jedoch noch, die wichtige Chartmarke bei 24.500 Punkten zu überwinden.

In den USA haben Anleger der Unsicherheit rund um den Regierungs-Shutdown mit neuen Rekorden im S&P 500 und NASDAQ 100 getrotzt. Seit Anfang Oktober sind Teile der Regierungsgeschäfte lahmgelegt, da bislang keine Einigung auf einen Übergangshaushalt erzielt werden konnte.

Für Investoren ist diese Situation jedoch nicht neu: Seit den 1970er-Jahren kam es in den USA bereits 21-mal zu einem Shutdown. Laut dem Broker CMC Markets dauerte ein solcher im Schnitt nur acht Tage.

VW-Aktie in Grün: Durchwachsener US-Absatz im dritten Quartal bei Volkswagen
VolkswagenTesla / MuskWolfspeedNIOAESQUALCOMM/ArmShutdown

