Analystenprognosen

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Nike-Aktie abgegeben.

Im September 2025 haben 9 Experten die Nike-Aktie analysiert.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 78,56 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 8,83 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 69,73 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 115,00 USD 64,92 29.09.2025 UBS AG 71,00 USD 1,82 29.09.2025 RBC Capital Markets 90,00 USD 29,07 18.09.2025 RBC Capital Markets 76,00 USD 8,99 04.09.2025

