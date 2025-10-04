DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin103.683 -0,4%Euro1,1732 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Analystenprognosen

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie

04.10.25 19:24 Uhr
NYSE-Aktie Nike im Analystencheck: So fielen die Einschätzungen im September aus | finanzen.net

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Nike-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
62,17 EUR -1,50 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im September 2025 haben 9 Experten die Nike-Aktie analysiert.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 78,56 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 8,83 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 69,73 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.115,00 USD64,9229.09.2025
UBS AG71,00 USD1,8229.09.2025
RBC Capital Markets90,00 USD29,0718.09.2025
RBC Capital Markets76,00 USD8,9904.09.2025

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

