Nike Aktie
Marktkap. 82,93 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Umsatz des Sportartikelkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 00:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Overweight
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 86,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 65,63
|Abst. Kursziel*:
31,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 58,62
|Abst. Kursziel aktuell:
46,71%
|
Analyst Name:
Matthew R. Boss
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 83,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|11:31
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
