51,29 EUR -5,13 EUR -9,09 %
STU
60,16 USD -5,59 USD -8,50 %
BTT
Marktkap. 82,93 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

16:16 Uhr
Nike Inc.
51,29 EUR -5,13 EUR -9,09%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike nach vorgelegten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Zwar habe der Sportmode-Konzern die Markterwartungen das zweite Mal in Folge deutlich übertroffen, doch werde die Erholung laut dem Management nun nicht weiter wie an der Schnur gezogen verlaufen, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei aber bereits nach dem ersten Quartal deutlich gesagt worden und betreffe vor allem das China-Geschäft./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 13:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 70,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 59,24		 Abst. Kursziel*:
18,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 60,16		 Abst. Kursziel aktuell:
16,37%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 82,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

16:16 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15:56 Nike Outperform Bernstein Research
11:56 Nike Outperform RBC Capital Markets
11:31 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
