FMC-Aktie im Plus: Joseph Turk zum neuen Vorstandsmitglied für Care Enablement ernannt
Fresenius Medical Care (FMC) bekommt ein neues Vorstandsmitglied.
Werte in diesem Artikel
Wie der Dialysedienstleister mitteilte, ernannte der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns Joseph E. (Joe) Turk zum 1. Januar 2026 zum Mitglied des Vorstands. Dort soll der 57-jährige als Chief Executive Officer das Segment Care Enablement, den Medizintechnik-Bereich von FMC, leiten. Turk tritt damit die planmäßige Nachfolge von Katarzyna Mazur-Hofsäß an, die zum Jahresende in den Ruhestand gehen will. Die 62-Jährige leitet das Segment Care Enablement seit der Gründung im Jahr 2022. Turk startete 2019 nach der Übernahme von NxStage Medical bei FMC, und ist zurzeit Executive Vice President von Global Home and Critical Care Therapies sowie Head of US Commercial Operations.
Die FMC-Aktie gewinnt am Mittwoch via XETRA zeitweise 1,05 Prozent auf 45,13 Euro.
DJG/brb/ros
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Fresenius Medical Care (FMC) St. News
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|02.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|15.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|02.09.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen