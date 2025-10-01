DAX24.088 +0,9%Est505.575 +0,8%MSCI World4.311 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.659 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.874 +0,4%
Zum 1. Januar

FMC-Aktie im Plus: Joseph Turk zum neuen Vorstandsmitglied für Care Enablement ernannt

01.10.25 16:16 Uhr
Fresenius Medical Care-Aktie höher: FMC bekommt ein neues Vorstandsmitglied | finanzen.net

Fresenius Medical Care (FMC) bekommt ein neues Vorstandsmitglied.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
44,79 EUR -0,03 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Dialysedienstleister mitteilte, ernannte der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns Joseph E. (Joe) Turk zum 1. Januar 2026 zum Mitglied des Vorstands. Dort soll der 57-jährige als Chief Executive Officer das Segment Care Enablement, den Medizintechnik-Bereich von FMC, leiten. Turk tritt damit die planmäßige Nachfolge von Katarzyna Mazur-Hofsäß an, die zum Jahresende in den Ruhestand gehen will. Die 62-Jährige leitet das Segment Care Enablement seit der Gründung im Jahr 2022. Turk startete 2019 nach der Übernahme von NxStage Medical bei FMC, und ist zurzeit Executive Vice President von Global Home and Critical Care Therapies sowie Head of US Commercial Operations.

Die FMC-Aktie gewinnt am Mittwoch via XETRA zeitweise 1,05 Prozent auf 45,13 Euro.

DJG/brb/ros

DOW JONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
