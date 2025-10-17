DAX 24.224 +1,7%ESt50 5.673 +1,2%MSCI World 4.340 +1,0%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.950 +1,2%Bitcoin 95.123 +2,1%Euro 1,1661 +0,0%Öl 60,59 -1,2%Gold 4.325 +1,8%
Top News
Aktien-Tipp Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Daimler Truck-Aktie mit Underperform ein
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

46,59 EUR +0,12 EUR +0,26 %
STU
Marktkap. 13,48 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

Bernstein Research

Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform

15:46 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
46,59 EUR 0,12 EUR 0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat FMC auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 54,50 Euro belassen. Analystin Lisa Bedell Clive listete in einer am Montag vorliegenden Studie zum Dialysespezialisten verschiedene Themen auf, die vor den am 4. November erwarteten Quartalszahlen wichtig seien. Dabei verwies sie vor allem auf die jüngsten "pre-close"-Aussagen, also die Aussagen des Unternehmens vor dem Zahlenausweis. Was das Wachstum von vergleichbaren Behandlungen in den USA betreffe, habe es im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr stagniert. Das dritte Quartal entspreche daher der Gesamtjahresprognose mit einem ebenfalls stagnierenden oder leicht positiven Wachstum./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
54,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
46,33 €		 Abst. Kursziel*:
17,63%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
46,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,98%
Analyst Name:
Lisa Bedell Clive 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

15:46 Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform Bernstein Research
15:06 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
17.10.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
15.09.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

