Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 13,48 Mrd. EURKGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat FMC auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 54,50 Euro belassen. Analystin Lisa Bedell Clive listete in einer am Montag vorliegenden Studie zum Dialysespezialisten verschiedene Themen auf, die vor den am 4. November erwarteten Quartalszahlen wichtig seien. Dabei verwies sie vor allem auf die jüngsten "pre-close"-Aussagen, also die Aussagen des Unternehmens vor dem Zahlenausweis. Was das Wachstum von vergleichbaren Behandlungen in den USA betreffe, habe es im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr stagniert. Das dritte Quartal entspreche daher der Gesamtjahresprognose mit einem ebenfalls stagnierenden oder leicht positiven Wachstum./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
54,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
46,33 €
|Abst. Kursziel*:
17,63%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
46,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,98%
|
Analyst Name:
Lisa Bedell Clive
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|15:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|02.09.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|15:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG