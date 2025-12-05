Starke Bewegungen

Analysten sorgen am Freitag für Bewegung am Markt. Im Visier der Experten: Die 2025 exzellent gelaufenen Aktien der Rüstungskonzerne.

Deutsche Rüstungswerte driften am Freitagmorgen vorbörslich deutlich auseinander. Während RENK auf der Handelsplattform Tradegate stark zulegen auf bis zu 51,74 Euro, rutschen HENSOLDT ab auf bis zu 66,80 Euro. Rheinmetall verändern sich vergleichsweise wenig.

Analyst Benjamin Heelan von der Bank of America (BofA) sieht in der jüngsten Kurskorrektur im Zuge neuer Verhandlungen um ein Ukraine-Kriegsende zwar langfristig eine Chance. Er ordnete seine Präferenzen aber neu. Die Aktien des Panzergetriebeherstellers Renk als schwächsten Branchenwert der vergangenen sechs Monate empfahl er mit einem Kursziel von 60,50 Euro zum Kauf. Er vollzog damit eine Kehrtwende nach bisher negativer Einstufung.

Beim Sensor-Spezialisten Hensoldt strich er derweil seine Empfehlung bei deutlich gekapptem Kursziel von 77 Euro. Rheinmetall bleibt Heelan gewogen, nahm aber auch hier sein Kursziel etwas zurück auf 2.215 Euro.

Papiere des Triebwerkbauers MTU (MTU Aero Engines) waren ebenfalls stark mit vorbörslich 354 Euro. Hier setzte Heelan ein Ziel von 410 Euro an und riet ebenfalls zum Kauf.

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) sieht er mit Kursziel 55,70 Euro skeptisch und votiert mit "Underperform".

FRANKFURT (dpa-AFX)