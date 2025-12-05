DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.221 +0,1%Euro1,1667 +0,2%Öl63,20 -0,3%Gold4.224 +0,4%
Jahresendspurt verzögert

Airbus-Aktie: Flugzeugbauer muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern

05.12.25 08:42 Uhr
Airbus-Aktie: Auslieferungsziel wackelt - Flugzeugbauer steht vor Mammut-Dezember | finanzen.net

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus Airbus hat wegen der bekannt gewordenen Mängel an Rumpfteilen im November noch nicht zum Jahresendspurt ansetzen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
197,28 EUR -0,68 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat übergab der DAX-Konzern 72 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden und damit sechs weniger als im Oktober, wie er am Freitag in Toulouse mitteilte. Vorstandschef Guillaume Faury hatte wegen der Mängel jüngste sein Auslieferungsziel für das laufende Jahr von 820 auf 790 Maschinen gekappt. Selbst um diese Marke zu erreichen, muss (Airbus SE im Dezember noch 133 Jets an Kunden übergeben.

Wegen Mängeln an Rumpfteilen eines Zulieferers muss Airbus dem Vernehmen nach mehr als 600 Flugzeuge überprüfen. Der Großteil dieser Maschinen ist noch nicht bei den Kunden, sodass die Inspektionen die Auslieferungen verzögern. Unterdessen holte der Hersteller im November Bestellungen über 75 neue Flugzeuge herein. Stornierungen gab es nicht.

TOULOUSE (dpa-AFX)

