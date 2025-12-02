DAX 23.738 +0,1%ESt50 5.702 +0,3%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.887 +1,7%Euro 1,1663 +0,3%Öl 63,11 +1,2%Gold 4.227 +0,5%
Airbus Aktie

Airbus Aktien-Sparplan
197,48 EUR +6,26 EUR +3,27 %
STU
197,80 EUR +6,64 EUR +3,47 %
GVIE
Marktkap. 152,02 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Goldman Sachs Group Inc.

Airbus SE Buy

14:26 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
197,48 EUR 6,26 EUR 3,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger hätten in den vergangenen Tagen wieder gemerkt, wie komplex der Flugzeugbau ist, schrieb Sam Burgess am Mittwoch anlässlich der Senkung des Auslieferungsziels für 2025. Aktuell geht er davon aus, dass weniger Auslieferungen im vierten Quartal zu einem stärkeren ersten Quartal 2026 führen. Es sei also wohl alleine ein Timing-Problem. Die Nachfrage bleibe generell sehr stark./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 11:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
197,64 €		 Abst. Kursziel*:
21,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
197,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,53%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

14:26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:56 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:36 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
01.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

