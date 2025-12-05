DAX24.006 +0,5%Est505.737 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.362 -1,0%Euro1,1651 ±0,0%Öl63,41 +0,1%Gold4.224 +0,4%
Aktien Asien: Japanischer Markt schwächelt

05.12.25 09:04 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag mit Ausnahme Japans zugelegt. Dort gab der Markt nach den Gewinnen der Vortage nach.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Verluste mit einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die japanische Notenbank zu einer Zinserhöhung bereit ist. Dies habe am Devisenmarkt zu einem Anstieg des Yen zum Dollar und bei Anleihen zu steigenden Renditen geführt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um 1,05 Prozent auf 50.491,87 Punkte. Auf Wochensicht reichte das unterdessen für ein leichtes Plus.

Ansonsten herrschte vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche leichte Zuversicht. "Wir rechnen unverändert mit der dritten US-Leitzinssenkung um einen weiteren Viertelprozentpunkt - was der Markt mittlerweile auch einpreist", so Robert Greil, Chefstratege bei Merck Finck. "Einerseits schaut die Fed derzeit mehr auf den sich abschwächenden Arbeitsmarkt als auf den Inflationstrend, andererseits wird mit Kevin Hassetts voraussichtlicher Ernennung zum künftigen Fed-Chef Donald Trumps Einfluss auf die US-Notenbank noch größer als bisher."

Die chinesischen Börsen bauten ihre Vortagsgewinne aus. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,69 Prozent auf 26.115,73 Punkte, der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um 0,84 Prozent auf 4.584,54 Punkte zu. Auf Wochensicht lagen die Märkte damit aber geringfügig im Minus.

Ähnlich sah es in Australien aus. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gewann 0,19 Prozent auf 8.634,58 Punkte. Auf Wochensicht ergab sich damit eine kaum veränderte Entwicklung. Auch der indische Markt bewegte sich im allgemeinen Trend leichter Gewinne./mf/jha/