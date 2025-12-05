DAX24.006 +0,5%Est505.737 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.362 -1,0%Euro1,1651 ±0,0%Öl63,41 +0,1%Gold4.224 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Vulcan Energy, Stahlwerte, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Top News
Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt zeitweise erneut 24.000-Punkte-Hürde Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt zeitweise erneut 24.000-Punkte-Hürde
Tesla-Aktie im Blick: Trotz BYD und Xpeng - Model Y in China für 2025 ausverkauft Tesla-Aktie im Blick: Trotz BYD und Xpeng - Model Y in China für 2025 ausverkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Bund bezahlt Asylzentren - Länder bauen Kapazitäten auf

05.12.25 09:44 Uhr

BREMEN (dpa-AFX) - Bund und Länder haben sich bei der Herbstkonferenz der Innenminister darüber verständigt, wer die Verantwortung für die Einrichtung von Zentren für Asylprüfungen an den EU-Außengrenzen übernimmt. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen wird der Bund die Finanzierung übernehmen. Fünf Bundesländer haben demnach zugesagt, sich um den Aufbau entsprechender Kapazitäten zu kümmern.

Wer­bung

Deutschland ist nur an Flughäfen und Seehäfen betroffen

Die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) war am 14. Mai 2024 beschlossen worden und wird Mitte kommenden Jahres anwendbar. Die EU-Mitgliedstaaten müssen entsprechend ihr nationales Recht anpassen. Danach sollen etwa Verfahren beschleunigt werden, in denen Schutzsuchende bereits in einem anderen Mitgliedstaat einen Asylantrag gestellt haben. Auch sollen Überstellungen in den für das jeweilige Verfahren zuständigen Staat länger möglich sein, beispielsweise wenn jemand zwischenzeitlich untertaucht.

Die neuen EU-Regelungen zu Außengrenzverfahren betreffen Deutschland als Staat mitten in Europa nur, was Einreisen über Flughäfen und Seehäfen angeht. Diese Verfahren an der Außengrenze durchlaufen Menschen, die die Behörden etwa über ihre Identität getäuscht haben, Personen, die die nationale Sicherheit oder öffentliche Ordnung gefährden sowie Schutzsuchende aus Herkunftsstaaten, bei denen die durchschnittliche EU-weite Schutzquote bei maximal 20 Prozent liegt.

Hessen erwartet mehr Kontrolle

"Wir wollen uns auf das neue Verfahren einstellen, auch als Land Hessen - werden hier gemeinsam mit dem Bund vorgehen", sagt Hessens Innenminister, Roman Poseck (CDU). Er verspreche sich von der EU-Reform "eine bessere Kontrolle über das Migrationsgeschehen". Es sei gut, dass Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) angekündigt habe, dass der Bund für die Zentren Kosten tragen werde. "Das ist eine große Erleichterung für uns, und das steht auch beispielhaft für das neue Klima, das wir zwischen Bund und Ländern jetzt bei diesen Themen haben"./abc/DP/nas