DAX24.086 +0,9%Est505.578 +0,9%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.655 ±-0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1751 +0,1%Öl65,51 -2,3%Gold3.873 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Milliardendeal

Occidental Petroleum-Aktie: Buffetts Berkshire Hathaway nähert sich offenbar größtem Deal in mehreren Jahren

01.10.25 15:59 Uhr
NYSE-Aktie Occidental vor Abspaltung: 10-Milliarden-Verkauf an Buffetts Berkshire Hathaway geplant | finanzen.net

Die Investmentholding Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett greift offenbar nach der Petrochemie-Sparte von Occidental Petroleum in einem Milliardendeal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
425,05 EUR -1,60 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Occidental Petroleum Corp.
40,34 EUR 0,60 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Berkshire Hathaway will offenbar OxyChem-Sparte für rund 10 Milliarden US-Dollar kaufen
• Sparte soll von Occidental Petroleum abgespalten werden
• Occidental Petroleum-Aktie mit durchwachsener Performance

Wer­bung

Wie das Wall Street Journal kürzlich berichtete bahnt sich ein Milliardendeal zwischen dem Ölriesen Occidental Petroleum und der Investmentholding Berkshire Hathaway von Investorenlegende Warren Buffett an. So verlautet das Portal, dass Berkshire nach der Petrochemie-Sparte des Rohstoffgiganten greift und dafür offenbar rund zehn Milliarden US-Dollar bietet. Es wäre die größte Übernahme Berkshire seit dem Kauf des Versicherers Alleghany in 2022 für 11,6 Milliarden US-Dollar. Aktuell sitzt Buffetts Holding auf einem Cashberg von rekordträchtigen 344 Milliarden US-Dollar.

Abspaltung von OxyChem offenbar geplant

Schon Anfang der Woche hatte es Gerüchte gegeben, Occidental plane den Verkauf seiner Sparte OxyChem, um nach teuren Übernahmen seine hohe Schuldenlast zu reduzieren. Dafür sei eine Ausgliederung der Sparte vorgesehen. Die Verhandlungen dazu würden derzeit laufen, berichtete die Financial Times. In den vergangenen Jahren hatte Occidental Petroleum bereits einige Vermögenswerte veräußert, bei dem nun geplanten Spartenverkauf dürfte es sich aber um den bislang größten Schritt handeln. Wie es unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen heißt, sei ein Abschluss des Deals bereits in den kommenden Wochen möglich - vorausgesetzt, es kommt auf den letzten Metern nicht noch zu Hindernissen.

Die Performance der Occidental Petroleum-Aktie

Die Occidental Petroleum-Aktie hat in den letzten Monaten 13,76 Prozent an Wert eingebüßt, seit Jahresstart schlägt ein Minus von 4,37 Prozent zu Buche. Am Dienstag hatte das Papier 1,77 Prozent auf 47,25 US-Dollar eingebüßt. Immerhin: Im NYSE-Handel am Mittwoch notiert die Occidental Petroleum-Aktie zeitweise 0,28 Prozent höher bei 47,38 US-Dollar.

Wer­bung

Buffett eine der größten Investoren bei OXY

Buffetts Berkshire Hathaway ist schon seit dem ersten Quartal 2022 bei Occidental Petroleum investiert und gehört zu den größten Aktionären. Zum Ende des 2. Quartals 2025 hielt die Holding weiterhin 264.941.431 OXY-Aktien, die zum Stichtag am 30. Juni 2025 einen Wert von 11,13 Milliarden US-Dollar innehatten und 4,32 Prozent des Buffett-Portfolios ausmachten. Sie waren damit die siebtgrößte Beteiligung im Gesamtdepot.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.05.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
14.04.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
23.08.2007Berkshire Hathaway haltenWertpapier
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen