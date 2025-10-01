Milliardendeal

Die Investmentholding Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett greift offenbar nach der Petrochemie-Sparte von Occidental Petroleum in einem Milliardendeal.

• Berkshire Hathaway will offenbar OxyChem-Sparte für rund 10 Milliarden US-Dollar kaufen

• Sparte soll von Occidental Petroleum abgespalten werden

• Occidental Petroleum-Aktie mit durchwachsener Performance



Wie das Wall Street Journal kürzlich berichtete bahnt sich ein Milliardendeal zwischen dem Ölriesen Occidental Petroleum und der Investmentholding Berkshire Hathaway von Investorenlegende Warren Buffett an. So verlautet das Portal, dass Berkshire nach der Petrochemie-Sparte des Rohstoffgiganten greift und dafür offenbar rund zehn Milliarden US-Dollar bietet. Es wäre die größte Übernahme Berkshire seit dem Kauf des Versicherers Alleghany in 2022 für 11,6 Milliarden US-Dollar. Aktuell sitzt Buffetts Holding auf einem Cashberg von rekordträchtigen 344 Milliarden US-Dollar.

Abspaltung von OxyChem offenbar geplant

Schon Anfang der Woche hatte es Gerüchte gegeben, Occidental plane den Verkauf seiner Sparte OxyChem, um nach teuren Übernahmen seine hohe Schuldenlast zu reduzieren. Dafür sei eine Ausgliederung der Sparte vorgesehen. Die Verhandlungen dazu würden derzeit laufen, berichtete die Financial Times. In den vergangenen Jahren hatte Occidental Petroleum bereits einige Vermögenswerte veräußert, bei dem nun geplanten Spartenverkauf dürfte es sich aber um den bislang größten Schritt handeln. Wie es unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen heißt, sei ein Abschluss des Deals bereits in den kommenden Wochen möglich - vorausgesetzt, es kommt auf den letzten Metern nicht noch zu Hindernissen.

Die Performance der Occidental Petroleum-Aktie

Die Occidental Petroleum-Aktie hat in den letzten Monaten 13,76 Prozent an Wert eingebüßt, seit Jahresstart schlägt ein Minus von 4,37 Prozent zu Buche. Am Dienstag hatte das Papier 1,77 Prozent auf 47,25 US-Dollar eingebüßt. Immerhin: Im NYSE-Handel am Mittwoch notiert die Occidental Petroleum-Aktie zeitweise 0,28 Prozent höher bei 47,38 US-Dollar.

Buffett eine der größten Investoren bei OXY

Buffetts Berkshire Hathaway ist schon seit dem ersten Quartal 2022 bei Occidental Petroleum investiert und gehört zu den größten Aktionären. Zum Ende des 2. Quartals 2025 hielt die Holding weiterhin 264.941.431 OXY-Aktien, die zum Stichtag am 30. Juni 2025 einen Wert von 11,13 Milliarden US-Dollar innehatten und 4,32 Prozent des Buffett-Portfolios ausmachten. Sie waren damit die siebtgrößte Beteiligung im Gesamtdepot.

Redaktion finanzen.net