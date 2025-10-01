DAX23.974 +0,4%Est505.547 +0,3%MSCI World4.307 ±0,0%Top 10 Crypto16,12 +1,7%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.246 +2,2%Euro1,1744 +0,1%Öl65,39 -2,5%Gold3.889 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX mit verhaltenem Oktoberstart -- Nikkei rot - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
QUALCOMM gewinnt vor Gericht im Lizenzstreit gegen Arm - So reagieren die Aktien QUALCOMM gewinnt vor Gericht im Lizenzstreit gegen Arm - So reagieren die Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Auslieferungszahlen

Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal

01.10.25 11:38 Uhr
NIO-Aktie hebt nach Rekordauslieferungen an der NYSE ab: Analysten feiern | finanzen.net

Mit Rekordauslieferungszahlen hat der Elektroautohersteller NIO Anleger erfreut. Auch Analysten zeigen sich positiv überrascht und zogen direkt Konsequenzen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
6,65 EUR 0,23 EUR 3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Rekordauslieferungen im September: 34.749 Fahrzeuge
• Quartalsauslieferungen auf Rekordniveau: 87.071 Fahrzeuge
• Analysten bereits im Vorfeld optimistisch

Wer­bung

Der Elektroautobauer NIO hat sowohl im Monat September als auch im abgelaufenen Quartal eine rekordhohe Zahl an Fahrzeugen unters Volk gebracht.

Neuer Auslieferungsrekord im September

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, wurden im September 2025 34.749 Fahrzeuge ausgeliefert - ein kräftiges Plus von 64,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Konkret umfassten die Auslieferungen 13.728 Fahrzeuge der Premium-Elektrofahrzeugmarke NIO, 15.246 Fahrzeuge der familienorientierten Elektrofahrzeugmarke ONVO und 5.775 Fahrzeuge der kleinen, intelligenten High-End-Elektrofahrzeugmarke FIREFLY, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Wer­bung

Rekordhohe Auslieferungszahlen auch im Quartal

Auch im Quartal summierte sich die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge auf einen neuen Rekord: 87.071 NIO-Wagen, also 40,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - wurden unters Volk gebracht. Seit Jahresstart stieg die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge damit auf 872.785.

Analysten-Wetten gehen auf

Bereits vor den Zahlen hatten Analysten auf einen neuen Auslieferungsrekord bei NIO gesetzt und ihre Kursziele teils deutlicher nach oben angepasst. So hatte die Schweizer Großbank UBS eine Kaufempfehlung für das Unternehmen ausgegeben, nachdem man bislang mit "Neutral" an der Seitenlinie gestanden hatte. Zudem wurde das Kursziel von 6,20 US-Dollar auf 8,50 US-Dollar angehoben.

Bei "Neutral" blieb unterdessen vor wenigen Tagen noch die Mizuho-Bank, dennoch passte auch dieses Finanzhaus sein Kursziel nach oben an und traut dem Anteilsschein nun 7 US-Dollar zu.

Wer­bung

Das Gros der Analysten hat die jüngsten Auslieferungszahlen von NIO aber offenbar noch nicht eingepreist. Auf TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die NIO-Aktie mit 6,72 US-Dollar unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Vorbörslich gewinnt die Aktie an der NYSE 1,44 Prozent auf 7,73 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NIO

DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen