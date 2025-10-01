Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal
Mit Rekordauslieferungszahlen hat der Elektroautohersteller NIO Anleger erfreut. Auch Analysten zeigen sich positiv überrascht und zogen direkt Konsequenzen.
• Rekordauslieferungen im September: 34.749 Fahrzeuge
• Quartalsauslieferungen auf Rekordniveau: 87.071 Fahrzeuge
• Analysten bereits im Vorfeld optimistisch
Der Elektroautobauer NIO hat sowohl im Monat September als auch im abgelaufenen Quartal eine rekordhohe Zahl an Fahrzeugen unters Volk gebracht.
Neuer Auslieferungsrekord im September
Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, wurden im September 2025 34.749 Fahrzeuge ausgeliefert - ein kräftiges Plus von 64,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Konkret umfassten die Auslieferungen 13.728 Fahrzeuge der Premium-Elektrofahrzeugmarke NIO, 15.246 Fahrzeuge der familienorientierten Elektrofahrzeugmarke ONVO und 5.775 Fahrzeuge der kleinen, intelligenten High-End-Elektrofahrzeugmarke FIREFLY, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Rekordhohe Auslieferungszahlen auch im Quartal
Auch im Quartal summierte sich die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge auf einen neuen Rekord: 87.071 NIO-Wagen, also 40,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - wurden unters Volk gebracht. Seit Jahresstart stieg die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge damit auf 872.785.
Analysten-Wetten gehen auf
Bereits vor den Zahlen hatten Analysten auf einen neuen Auslieferungsrekord bei NIO gesetzt und ihre Kursziele teils deutlicher nach oben angepasst. So hatte die Schweizer Großbank UBS eine Kaufempfehlung für das Unternehmen ausgegeben, nachdem man bislang mit "Neutral" an der Seitenlinie gestanden hatte. Zudem wurde das Kursziel von 6,20 US-Dollar auf 8,50 US-Dollar angehoben.
Bei "Neutral" blieb unterdessen vor wenigen Tagen noch die Mizuho-Bank, dennoch passte auch dieses Finanzhaus sein Kursziel nach oben an und traut dem Anteilsschein nun 7 US-Dollar zu.
Das Gros der Analysten hat die jüngsten Auslieferungszahlen von NIO aber offenbar noch nicht eingepreist. Auf TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die NIO-Aktie mit 6,72 US-Dollar unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Vorbörslich gewinnt die Aktie an der NYSE 1,44 Prozent auf 7,73 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
