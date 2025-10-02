Brenntag-Aktie gefragt: Anleihe im Millionenvolumen platziert
Der Chemikalienhändler Brenntag hat eine Anleihe über insgesamt 600 Millionen Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert.
Werte in diesem Artikel
Die Anleihe wurde mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 3,375 Prozent begeben und war deutlich überzeichnet, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Ausgabepreis lag bei 99,43 Prozent. Der Transaktion wurde am heutigen Donnerstag abgeschlossen.
"Mit dieser neuen Anleiheemission setzen wir unsere konservative Finanzierungsstrategie fort und sichern uns Flexibilität, um unser Geschäft weiterzuentwickeln", sagte Finanzvorstand Thomas Reisten. Der Emissionserlös wird von Brenntag für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Anleihe ist am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse gelistet.
Im XETRA-Handel verteuern sich die Papiere von Brenntag zeitweise um 1,35 Prozent auf 52,74 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Brenntag News
Bildquellen: Brenntag
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen