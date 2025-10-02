DAX24.449 +1,4%Est505.666 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.039 +0,1%Euro1,1753 +0,2%Öl64,99 -0,7%Gold3.885 +0,5%
Finanzierungsstrategie

Brenntag-Aktie gefragt: Anleihe im Millionenvolumen platziert

02.10.25 13:19 Uhr
Brenntag-Aktie mit Zuwächsen: Frisches Kapital durch Anleiheplatzierung gesichert | finanzen.net

Der Chemikalienhändler Brenntag hat eine Anleihe über insgesamt 600 Millionen Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
52,90 EUR 1,12 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Anleihe wurde mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 3,375 Prozent begeben und war deutlich überzeichnet, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Ausgabepreis lag bei 99,43 Prozent. Der Transaktion wurde am heutigen Donnerstag abgeschlossen.

"Mit dieser neuen Anleiheemission setzen wir unsere konservative Finanzierungsstrategie fort und sichern uns Flexibilität, um unser Geschäft weiterzuentwickeln", sagte Finanzvorstand Thomas Reisten. Der Emissionserlös wird von Brenntag für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Anleihe ist am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse gelistet.

Im XETRA-Handel verteuern sich die Papiere von Brenntag zeitweise um 1,35 Prozent auf 52,74 Euro.

DOW JONES

