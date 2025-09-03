DAX23.719 -0,4%ESt505.363 ±0,0%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.569 +0,1%Nas21.775 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1722 -0,3%Öl67,14 +1,4%Gold3.641 +0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
"Neue Herausforderungen"

Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen

09.09.25 16:59 Uhr
Brenntag-Aktie in Rot: Brenntag meldet Abgang im Vorstand - Ewout van Jarwaarde geht | finanzen.net

Brenntag verliert sein Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde. Auch ein Nachfolger wurde von Unternehmensseite bereits präsentiert.

Aktien
Aktien
Brenntag SE
52,20 EUR 0,66 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Er werde mit Wirkung zum 8. September 2025 aus dem Vorstand und als CEO von Brenntag Essentials zurücktreten, teilte der Konzern mit. Ewout van Jarwaarde wolle sich "neuen persönlichen und beruflichen Herausforderungen" widmen. Jens Birgersson, Vorstandsvorsitzender von Brenntag, wird die direkte Leitung von Brenntag Essentials übernehmen.

Via XETRA notiert die Brenntag-Aktie zeitweise 1,07 Prozent tiefer bei 51,70 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
12:36Brenntag SE BuyWarburg Research
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:36Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

