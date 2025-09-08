DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,36 -2,8%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.614 +0,4%Euro1,1774 +0,1%Öl66,57 +0,5%Gold3.640 +0,1%
Heute im Fokus
DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Fresenius platziert Anleihen im Milliarden-Volumen -- Apple vor Keynote -- DEUTZ, BMW, Brenntag, ASML im Fokus
Top News
Das sollten Sie heute an der Börse wissen - GameStop & Oracle warten mit Bilanz auf - Apple Keynote im Blick Das sollten Sie heute an der Börse wissen - GameStop & Oracle warten mit Bilanz auf - Apple Keynote im Blick
Goldpreis: Neuer Rekord markiert - keine Lust auf Korrektur Goldpreis: Neuer Rekord markiert - keine Lust auf Korrektur
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Allgemeine Zwecke

Fresenius-Aktie: Anleihen im Milliarden-Volumen platziert - frisches Kapital

09.09.25 07:01 Uhr
Fresenius-Aktie: Fresenius sichert sich frisches Kapital durch Milliarden-Anleihen | finanzen.net

Fresenius hat nach fast zweijähriger Abwesenheit vom Euro-Anleihemarkt zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro über zwei Tranchen platziert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,13 EUR 0,16 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eine Anleihe im Volumen von 500 Mio Euro ist im September 2029 fällig und hat einen jährlichen Kupon von 2,75 Prozent, wie der Konzern am Montagabend mitteilte. Die andere Anleihe, ebenfalls im Volumen von 500 Mio Euro, hat eine Fälligkeit im März 2034 und einem jährlichen Kupon von 3,50 Prozent.

Zuvor hatte Fresenius einen neuen 400 Millionen Euro schweren Darlehensvertrages mit der Europäischen Investitionsbank unterzeichnet. Die Erlöse aus der Transaktion werden laut Fresenius für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten, verwendet werden.

DOW JONES

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
07.08.2025Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
