Profil

Fresenius Aktie

48,36 EUR -0,03 EUR -0,06 %
STU
Marktkap. 26,79 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

08:26 Uhr
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,36 EUR -0,03 EUR -0,06%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Veranstaltung mit dem Biopharma-Management der Bad Homburger sei eher lehrreich als kursrelevant gewesen, schrieb David Adlington am Montagabend. Die Verantwortlichen hätten allerdings als Zielgrößen eine Verdopplung der Biopharma-Umsätze bis 2030 und eine Spartenmarge von etwa 20 Prozent avisiert. Adlington hält gerade das Profitabilitätsziel für konservativ. Es könnte aus seiner Sicht bereits 2027 erreicht werden und bis 2030 dann eine Marge von etwa 25 Prozent./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
53,60 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
48,46 €		 Abst. Kursziel*:
10,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
48,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,84%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

08:26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
08:26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Fresenius Overweight Barclays Capital
03.12.25 Fresenius Kaufen DZ BANK
24.11.25 Fresenius Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

