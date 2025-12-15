Fresenius Aktie
Fresenius SE
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Veranstaltung mit dem Biopharma-Management der Bad Homburger sei eher lehrreich als kursrelevant gewesen, schrieb David Adlington am Montagabend. Die Verantwortlichen hätten allerdings als Zielgrößen eine Verdopplung der Biopharma-Umsätze bis 2030 und eine Spartenmarge von etwa 20 Prozent avisiert. Adlington hält gerade das Profitabilitätsziel für konservativ. Es könnte aus seiner Sicht bereits 2027 erreicht werden und bis 2030 dann eine Marge von etwa 25 Prozent./rob/ag/tav
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
53,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,46 €
|Abst. Kursziel*:
10,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
48,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,84%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
