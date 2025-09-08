DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin94.581 -0,7%Euro1,1775 +0,1%Öl66,31 +0,1%Gold3.646 +0,3%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Humanoide Roboter

CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen

09.09.25 03:49 Uhr
Crash oder Comeback der NASDAQ-Aktie Tesla? CEO Musk sieht Zukunft in Optimus statt E-Autos | finanzen.net

Elon Musk setzt bei Tesla nicht mehr nur auf E-Autos. Laut ihm wird der Großteil des Unternehmenswertes künftig von dem humanoiden Roboter Optimus bestimmt.

• Laut Musk sollen 80 Prozent von Teslas Wert künftig von Optimus kommen
• Absatzschwäche im Autogeschäft belastet Tesla
• Robotaxis und humanoide Roboter sollen das Geschäft dominieren

Tesla-CEO Elon Musk richtet den Blick nach vorn und verlagert den Schwerpunkt von Elektroautos auf Robotik und künstliche Intelligenz. Laut Musk soll der überwiegende Teil des Unternehmenswertes in den kommenden Jahren nicht mehr aus dem Fahrzeuggeschäft, sondern aus Teslas humanoidem Roboter "Optimus" stammen.

"~80 % von Teslas Wert wird Optimus sein", schrieb Musk am 1. September 2025 auf der Plattform X. Bereits Mitte 2024 hatte der Multimilliardär gemäß CNBC erklärt, Optimus könne Tesla zu einem 25-Billionen-Dollar-Konzern machen. Dies würde mehr als die Hälfte des damaligen Börsenwerts des gesamten S&P 500 ausmachen. Allerdings ist Musk in der Vergangenheit immer wieder durch kühne Versprechen aufgefallen, die oft nicht umgesetzt wurden.

Tesla zunehmend unter Druck: Absatzschwäche im Autogeschäft

Die Kehrtwende kommt wohl nicht ohne Grund: Teslas Elektrofahrzeuggeschäft steckt seit mehreren Quartalen in einer Absatzflaute. Im zweiten Quartal 2025 sanken die Auslieferungen weltweit um rund 13,5 Prozent im Jahresvergleich, und auch die Zulassungszahlen in vielen europäischen Ländern sind deutlich gefallen.

Als Gründe nennen Experten meist die starke Konkurrenz günstigerer chinesischer Hersteller wie BYD oder NIO, eine in die Jahre gekommene Modellpalette sowie die polarisierende politische Rhetorik Musks und seine - zumindest in der Vergangenheit - enge Verbindung zur Trump-Regierung.

Teslas motivierte Zukunftsvision: Robotaxis und humanoide Roboter

Musk wirbt stattdessen für ein Zukunftsbild, in dem autonome Robotaxis und humanoide Roboter den größten Teil des Geschäfts tragen. "Es ist wichtig festzuhalten, dass Tesla bei weitem das Beste der Welt in Real-World-AI ist", sagte Musk in der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal 2025. Doch im Robotaxi-Markt hinkt Tesla hinterher: Erst kürzlich starteten Tests in Austin und San Francisco, während Alphabets Waymo bereits in zahlreichen Städten unterwegs ist und im Mai die Marke von 10 Millionen bezahlten Fahrten überschritt. In China betreibt Baidu mit Apollo Go ebenfalls einen kommerziellen Robotaxi-Dienst.

Auch im Robotik-Bereich wächst der Wettbewerb. Laut CNBC treten neben Tesla Unternehmen wie Boston Dynamics, Agility Robotics, Apptronik, 1X, Figure und das chinesische Unitree an, das bei den World Humanoid Robot Games mehrere Medaillen gewann.

Anleger gespannt: Kann Optimus Musks Versprechen erfüllen?

Trotz der Konkurrenz setzt Musk große Hoffnungen auf Optimus. Im März kündigte er an, 2025 die ersten 5.000 Roboter zu produzieren. In der Aktionärspräsentation zum ersten Quartal 2025 hieß es, man sei im Plan für "Bauten von Optimus auf unserer Pilot-Produktionslinie in Fremont im Jahr 2025, mit breiterem Einsatz von Bots, die nützliche Arbeit in unseren Fabriken leisten." Kürzlich musste Tesla jedoch einen Rückschlag hinnehmen: Milan Kovac, Vizepräsident für Optimus Robotics, verließ das Unternehmen im Juni nach neun Jahren, wie er selbst auf X bekanntgab.

Ob Teslas Zukunft tatsächlich in Robotern und KI liegt, bleibt offen. Musk verschiebt jedoch die Erzählung weg vom Elektroauto hin zu einem neuen Milliardenmarkt. Anleger an der Wall Street schauen genau hin, ob Optimus die hohen Erwartungen tatsächlich erfüllen kann.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: kovop / Shutterstock.com, Kevork Djansezian/Freier Fotograf/Getty Images

